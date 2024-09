Alice Campello toma una decisión tras su ruptura con Álvaro Morata: "Quiere estar tranquila"

A raíz de los comentarios que han salido a la luz en las últimas semanas, Alice Campello estallaba en redes sociales y emitía un nuevo comunicado para aclarar que nada de lo que se estaba diciendo sobre su ruptura era real. "Él sabe que nunca le he faltado el respeto y pondría mi cuerpo en el fuego a que él tampoco me ha faltado el respeto", aseguró. "De hecho no hay fotos, vídeos, mensajes, nada... porque nunca ha habido nada a pesar de que el mundo entero está buscando algo que no existe", dijo para desmentir de nuevo los rumores de infidelidad.