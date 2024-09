Alice Campello, sobre su relación actual con Álvaro Morata: "Por él, mataría"

Durante una entrevista con ‘Vanitatis’, Alice se ha sincerado sobre las condiciones de su divorcio de Álvaro, del que estos últimos días se ha rumoreado que estaban ya negociadas. "No hay nada sobre la mesa, aún no hemos pactado nada, no tenemos prisa y tengo otras prioridades en este momento”, ha dicho sobre un proceso que correrá a cargo de los abogados que comparten. Así, la italiana ha afirmado que a día de hoy continúa manteniendo una “estupenda relación” con Morata, de quien ha realizado unas sorprendentes declaraciones: "Yo, por Álvaro Morata, mataría aún a día de hoy".