"Le mandé un mensaje. No me respondió pero lo leyó. Lo único que pretendía no era una respuesta, sino que hemos estado seis años juntos y que hayamos terminado no significa que tengamos que tirar por tierra todo lo que hemos vivido juntos. Cada uno se busca la vida como se la tiene que buscar. Lo importante es ser feliz", ha terminado diciendo sobre su actual relación con Ainhoa Arteta.