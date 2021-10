Alba Paul habla por primera vez ante los medios sobre su ruptura con Dulceida

Después de unos meses “duros, tristes y de conversaciones infinitas”, la pareja tomaba “la decisión más difícil que hemos tomado nunca” priorizando su bienestar. Quieren estar “bien, fuertes, estables y felices”, pero para que eso suceda debían dar por finalizada su historia de amor. “Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continúa en nosotras y siempre lo hará”, aclaraba que aunque ahora vayan “a volar por separado” seguirán “viéndonos de cerca siempre”. Un emotivo texto firmado por la influencer que concluía con unas palabras dedicadas a su exmujer, a la que ha dado las gracias “por todo lo que me has dado, me has hecho sentir, por hacerme mejor persona, ser mi equilibro y por estos 7 años de hacer muchos de mis sueños realidad”.