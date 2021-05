Blanca Suárez: "Javier Rey y yo estamos muy bien, todo es perfecto"

No existe photocall en el que Blanca Suárez no le toque rehuir de las preguntas relacionadas con su vida privada. Es un bucle constante que se repite entre la actriz y la prensa. De sus relaciones no se pregunta, o al menos ella no está dispuesta a dar jugosas declaraciones. “Vosotros sabéis que yo, de estas cosas, procuro no hablar”, es uno de los comodines que usa con los reporteros cuando inciden en algún tema que se sale de sus proyectos profesionales. La realidad es que no le ha favorecido en absoluto que sus parejas sean igual de populares. Miguel Ángel Silvestre o Mario Casas son algunos de los vips con los que ha estado relacionada. Y con todos ha hecho un esfuerzo innato para no copar los titulares de la crónica social. En su larga trayectoria nunca ha concedido una entrevista para hablar sobre sus idilios.