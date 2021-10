Sharon Corr, tras su ruptura con la actual pareja de Telma Ortiz: "Me faltó autoestima"

Tras salir a la luz su embarazo, la ex de Robert publicó un nuevo single que llamó la atención de su público. Bajo el título 'The Fool and the Scorpion' (La tonta y el escorpión) relataba con dureza cómo vivió su traumática ruptura con Robert Gavin y el noviazgo de su ex con la hermana de la reina. En su relato, la compositora y cantante ponía a todos en situación al explicar que se encontraba esperando en un aeropuerto con una "amenazante tormenta", "rota" por los acontecimientos del día anterior. " La hermana retorcida de la reina y el camaleón. Soy libre, soy libre, he renacido", terminaba diciendo Sharon en una letra en la que habla de la "traición" que había sufrido.

Sharon reconoce que desde la muerte de su padre "algo cambió" en su cabeza. "Me pregunté: ¿Quién soy, qué quiero hacer? He cambiado todo, estoy divorciada, he hecho limpieza profunda. Soy mujer, ya sabes: la gente piensa, pensamos, que necesitamos un hombre. Pero me he dado cuenta de que no lo necesito. Para mí lo mejor es que haya respeto y amor, pero primero de todo es el respeto", comenta al medio citado anteriormente. La artista reconoce que desde 2008 "veía cosas", pero que no tuvo "bastante respeto" por ella misma y que le faltó "un poco de autoestima también", algo que ha querido trabajar.