Dulceida empezó a sentir hace unos días "molestias en el clítoris"

La influencer ha explicado que tiene una infección y que si no mejora en los próximos días tendrá que someterse a una intervención

La catalana ha utilizado sus redes sociales para hablar con naturalidad de un tema que considera "tabú"

Dulceida preoucupaba a sus fans tras contar que había pasado toda la noche en urgencias por una fuerte infección. La influencer, que recibió cantidad de mensajes preocupándose por su estado de salud, ha aprovechado lo que le está ocurriendo para hablar con naturalidad un tema que considera "un poco tabú". "Nos pasa a todas, todas tenemos vagina y voy a hablarlo", aseguraba a través de su cuenta de Instagram.

La influencer y su hermano, Álex Domenech, viajaron durante unos días a Dubai y el pasado sábado, al volver en el avión, Dulceida empezó a sentir "muchas molestias en el clítoris" a las que en un primer momento no quiso dar importancia. Una vez en España, y tras pasar unas horas encontrándose "muy mal", decidió ir a ginecología. "La doctora me miró muy rápido, me dijo que seguramente eran hongos y me recetó óvulos (Las chicas que hayáis tenido candidiasis, haces el tratamiento, te pones los óvulos y ya está). Pero a mí me preocupaba porque yo he tenido candidiasis y no se parecía, era un dolor en el clítoris brutal", ha explicado.

Tras tomar ibuprofeno y realizar el tratamiento, la influencer seguía sin notar la mejoría y terminó acudiendo de nuevo a urgencias. "Me da vergüenza decir esto, pero al final todas lo tenemos, ¿no?… tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante, lo más grande que os podáis imaginar, un dolor increíble… Y hoy ya, directamente, no puedo andar, no puedo moverme, me cuesta levantarme, por eso me han pinchado", ha dicho abiertamente.

Dulceida podría someterse a una intervención en los próximos días

Aunque no tiene muy claro cuál es el diagnóstico de lo que la ocurre, Aida Domenech ha explicado que tiene "esa zona infectada". Le han recetado antibióticos y un montón de calmantes. "Si en 72 horas no mejoro me tendrán que hacer una pequeña intervención, que espero que no", adelantaba. La influencer ha asegurado que lo que más "rabia e impotencia" le da es que está teniendo "uno de los peores dolores" de su vida junto a la otitis. "Si la primera vez que fui a urgencias me hubiesen mirado bien, porque claramente no era candidiasis, no hubiese llegado a estar así", ha reflexionado la influencer.

