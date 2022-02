"Yo lo he sufrido, lo sufro cada día, pero yo tengo 41 años y ahora mismo a mí me da exactamente igual", ha explicado. Elena ha admitido que tiene una lista de "cientos de acosadores bloqueados", que ha mostrado en imágenes. Pero reconoce que no todo el mundo es capaz de ignorar a "estos infelices" y que cada vez conoce más casos y testimonios de personas que padecen continuamente esta oleada de odio, insultos y abuso emocional. "Esto está fuera de control. Me da miedo dónde van a crecer nuestros hijos", ha comentado.