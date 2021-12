Laura Escanes narra su experiencia en terapia: "Es un trabajo largo"

El pasado mes de agosto, Laura Escanes se retiraba temporalmente de las redes sociales para priorizar su salud mental. Aquella noticia, que resultó ser una sorpresa para algunos, tuvo como motivo "muchas cosas en poco tiempo" que provocaron que la influencer se alejase de la vida pública por unas semanas. "No puedo fingir que soy fuerte siempre" , escribió a través de su cuenta de Twitter.

Aquellos días le sirvieron para coger fuerzas para su vuelta y también para tomar una decisión: comenzó a acudir a terapia . La mujer de Risto Mejide comprendió entonces que lo más importante es la salud mental : "Me da igual las 'views', el alcance o el momento que sea si yo no estoy bien. Cuídate para poder dar lo mejor de ti cuando estés preparado" . Han pasado cuatro meses desde aquel parón y Laura Escanes ha explicado que se siente mucho mejor y que sigue acudiendo a terapia.

A través de un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram , la mujer de Risto Mejide ha narrado cómo está siendo su experiencia con la terapia, esa a la que sigue acudiendo actualmente. "Estoy ordenando muchas cosas, entendiéndome mejor, aprendiendo y poniendo nombre a mis emociones" , ha explicado públicamente. Laura Escanes ha querido ser clara y ha reconocido que es "un trabajo largo" pero que había evitado durante mucho tiempo. "Estoy feliz con la decisión que tomé de empezar terapia, la verdad. Aún tengo que trabajar muchas cosas, pero me siento orgullosa de mis progresos" , ha contado.

El pasado mes de octubre, poco después de retomar su compromiso con las redes sociales, la influencer escribió a sus fans para recordarles que no estaba pasando por un buen momento anímicamente y que se le estaban juntando muchas cosas. Por eso, Escanes decidió abandonar temporalmente su canal de Twitch: "Ha llegado el momento de priorizar y priorizarme. He tomado la decisión de dejar los directos. No sé qué pasará más adelante, pero ahora lo necesito".