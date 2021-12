Mar López, influencer: "No me afecta la repercusión que he tenido"

Hablamos en exclusiva con Mar López, concursante de 'Amor con Fianza'

La joven ha alcanzado más de 70 mil seguidores en redes sociales en tan solo unas semanas

En esta charla con divinity.es nos desvela sus trucos de belleza y las prendas que no pueden faltar en su armario

Hablamos en exclusiva con Mar López, concursante del reality 'Amor con Fianza'. En los últimos meses, la joven ha alcanzado más de setenta mil seguidores en Instagram y está "feliz" porque por fin puede dedicarse de forma profesional a lo que siempre le ha gustado: la moda. Cómo surgió convertirse en concursante, qué prenda no puede faltar en su armario, cómo lleva la fama o cuál es su truco de belleza son algunos de los temas que nos desvela en esta charla.

Empecemos por el principio, ¿en qué momento te planteas convertirte en una concursante de reallity?

La verdad nunca me había planteado ir a un reality. Mi pareja en ese momento me lo planteó y yo al principio estaba muy negada, pero al final me lo pensé bien y como confiaba en los dos y en que todo saldría bien, decidí ir. Decidí dar el paso y probar la experiencia que nos habían ofrecido.

En un mes has alcanzado en redes más de 76 mil seguidores, ¿cómo te enfrentas a ello?

Primero de todo decir que todo es gracias a la gente que me está apoyando. Es por ello que yo afronto esto con la mayor naturalidad posible ya que considero que mi persona siempre ha sido así y no por tener más o menos seguidores va a cambiar.

¿Qué ha supuesto para ti convertirte en una persona conocida de un día para otro?

Creo que es importante pisar siempre con los pies en la tierra y recordad quien has sido y quien quieres seguir siendo. Por otro lado, laboralmente estoy por fin haciendo lo que me gusta que es tocar un poco el mundo de la moda. Es muy gratificante hacer lo que a uno le llena.

Tu perfil de Instagram está muy enfocado a la moda, ¿siempre te ha gustado?

Desde que era pequeña siempre me he fijado en cómo va la gente vestida, como también le daba mucha importancia a lo que yo misma me ponía. Eso es algo que nunca he perdido y, como bien dices, queda totalmente reflejado en mi Instagram. Y si esto encima sirve para que la gente se inspire a la hora de vestir, me llena el triple.

¿Qué tipo de prenda define tu estilo? ¿Hay algo que nunca puede faltar en tus looks?

Creo que todas las prendas que nos ponemos en un mismo look son importantes ya que hacen el look completo del dia. Cuando me visto en lo que más me suelo fijar es en el bolso que llevaré ese día, los zapatos creo que le dan el toque al look y si es invierno una buena chaqueta que marque la diferencia nunca falla.

Ahora muchas famosas reivindican la naturalidad en redes sociales, dejar atrás los filtros, ¿qué opinas de esto?

Creo que es importante que cada persona haga lo que quiera y se sienta en la libertad de si ese día le apetece ponerse un filtro para hacerse una foto o video, pues que lo haga. Porque para eso cada uno tenemos nuestra cuenta personal. Para hacer y deshacer lo que queramos y colgar algo sintiéndonos siempre cómodos.

¿Tienes muchos haters? ¿Qué haces para evitar que te afecten los comentarios negativos?

Tengo la gran suerte de que la mayoría de mis seguidores me envían siempre mensajes de cariño y apoyo. Aún así siempre hay haters, pero creo que es importante no olvidarse nunca de cómo somos nosotros y que no nos afecte lo que nos digan las demás personas. También hay críticas constructivas que nos pueden servir para mejorar algo, si así lo consideramos.

¿Y los positivos? Hay muchas influencers que han confesado acudir a terapia para afrontar también la repercusión que tienen

Aunque no pueda contestar a todos esos mensajes que me envían, siempre recibo los mensajes con todo el cariño. Por el momento no considero que me afecte la repercusión que he tenido después de que saliera mi reality, pero veo bien que si una persona necesita ayuda por mucho que sea positivo lo que reciba a través de las plataformas, pida ayuda y que le ayuden para poder afrontarlo diferente o con más calma .

Un truco de belleza que lleves a cabo y te funcione