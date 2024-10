Isa Pantoja está de máxima actualidad tras haberse puesto el foco en su adopción y la dura infancia que vivió en Cantora junto a Isabel Pantoja. La propia joven hacía referencia a ciertos "desprecios" y episodios que había sufrido cuando era apenas era una niña, algunos de ellos relacionados con la propia tonadillera. Isa lamentaba el hecho de "sentirse abandonada" por su madre después de que Pantoja no se hubiese interesado por su estado tras ser operada de urgencia .

Un impactante relato donde la que fuese mano derecha de Isabel Pantoja en Cantora, asegura que a Isa "le cortaron el pelo para que no saliera de casa, para que no saliera a la calle". Además, se habrían encargado de apartarla para evitar que interviniese en la escena. "Fue brutal y nadie hizo nada. A mí me quitaron del medio por querer pararlo", ha recordado muy afectada. "Era el castillo de Drácula, le han puesto el nombre divinamente", apunta.