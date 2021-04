Las velas aromáticas son un elemento perfecto para la decoración de tu casa, ya que, además de aportar un olor impactante, también servirán para poner ese toque especial a las distintas estancias de tu casa. Pero, ¿cómo se pueden elegir las velas perfectas para tu casa? Lo cierto es que esta no será una tarea fácil, ya que habrá que tener en cuenta varios aspectos, que será muy importante que no pasemos por alto. De esta manera, habrá que tener en cuenta dónde colocar las velas, cuánto tiempo durarán y, también, si son aromáticas o no.