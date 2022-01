Los preparativos de una boda pueden desbordar a cualquiera, sobre todo si se trata de la tuya. Si cuentas con wedding planner, déjate aconsejar ya ayudar en todo momento, y confía en que tiene todo controlado. Y si tienes duda, pregúntales para que tengas claro que no hay ningún cabo suelto que pueda sorprenderte en el último momento. Si te has encargado tú misma de la organización, cuenta con ayuda de personas de confianza , ya sean familia o amigos, y delega en ellos determinadas responsabilidades que te ayuden a aliviar la carga.

Por supuesto que quieres que todo el mundo esté contento ese día y tienes en cuenta las preferencias de cada uno de los asistentes. Seguro que en cada paso de los preparativos, les has imaginado disfrutando, emocionándose o sorprendiéndose. Pero los verdaderos protagonistas del día sois tú y tu pareja , y el motivo de que existan los invitados es que quieren celebrar con vosotros vuestra unión. Así que no pongas a nadie por delante de vosotros y prioriza qué es lo que realmente queréis para ese día.

Sueña con la boda que estás preparando, no con una imaginaria que no va a ocurrir. Es decir, no pierdas de vista tu presupuesto, el lugar elegido, ni el resto de detalles. Disfrútalo todo al máximo porque es lo que has elegido y lo que puedes hacer, y sin duda será maravilloso. Y, por supuesto, ten en cuenta que el día de la boda pueden ocurrir todo tipo de imprevistos, y que no deben alterarse más de la cuenta porque seguro que, de ser así, tiene solución. Enamórate de nuevo de tu pareja, de vuestra relación y del día tan importante que estáis preparando con tanto amor.