Cuando pensamos en nuestro look de invitada para una boda , hay que tener en cuenta algunos detalles si queremos acertar con nuestra elección. Lo primero que hay que tener en cuenta es si la boda es de mañana o de tarde, ya que esto va a determinar el largo del vestido y la elección de los complementos.

El protocolo dice que si la boda es de día el vestido debe ser corto, pero no mucho. Lo ideal es a la altura de la rodilla o un par de centímetros por encima. En el caso de las bodas de tarde , la cosa cambia y, por norma general, se impone el vestido largo . Eso sí, hay excepciones y condiciones que debes tener en cuenta si quieres ser la invitada perfecta.

Fincas, castillos o palacetes son el entorno perfecto para que luzcas un vestido de noche, con el largo hasta los pies en toda regla. Eso sí, ten en cuenta cuál es tu relación con la pareja de recién casados, ya que cuanto menor sea, más discreto debería ser tu look. Si se trata de amigos cercanos o familiares directos, puede que sea el momento adecuado para lucir como en una verdadera alfombra roja.

Si tienes dudas a la hora de elegir un vestido , ya sea por el largo, o por si es más o menos arreglado de lo necesario, no te olvides de las posibilidades que ofrecen los monos para un look de invitada . Tanto si la boda es de mañana como de tarde, el largo de esta prenda es perfecto, y puede resolver todas tus dudas al tiempo que consigues ir perfecta.

En cuanto a los colores, no olvides las reglas establecidas y deja que el blanco sea exclusivamente un privilegio de la novia. Si no te resistes a él, procura combinarlo con otros colores para no robarle el protagonismo, porque estaría muy mal visto.