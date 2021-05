Sologamia, la tendencia de casarse con uno mismo para reivindicar el amor propio

Casarse no será una decisión fácil. Y mucho menos si crees que no has encontrado a la persona adecuada o, sobre todo, si piensas que nunca la vas a encontrar. Es por eso que si te sientes identificada con alguno de estos supuesto debes saber que hay una solución para ti; la sologamia. Esta se trata de la tendencia a casarse con uno mismo y es un tema que, actualmente, está muy de moda, sobre todo para aquellas personas que consideran que su felicidad no depende de otros.