"En el descanso, un señor me ha dicho que me había traído un regalo, unas telas para un traje. Le he mirado a los ojos y digo... ¿Me ha traído las telas Felipe VI?", señalaban al hombre en cuestión. Algo, ante lo que Broncano no dudaba en seguirle la gracia. "Majestad, sabe que está usted siempre invitado, tanto a venir de público como a sentarse aquí conmigo. O voy yo a palacio, lo que usted quiera", se dirigía a él como si del mismísimo rey se tratase. La broma iba a más cuando el hombre en cuestión por fin decidía quitarse la mascarilla y ahí todos pudieron observar que más bien era una perfecta mezcla entre Iñaki Urdangarin, quien fuese marido de la infanta Cristina, y el monarca.