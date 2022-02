Rosa López quiere comprarse una casa de dos mil metros de parcela: "A ver si la consigo después de 20 años"

La urbanización El Bosque está llena de viviendas unifamiliares y chalets que se encuentran a escasa distancia de la zona más urbana de la Comunidad de Madrid. Rosa López ha explicado que es "muy bien sitio" y que, aunque no se adapte a su presupuesto, la casa que ha encontrado es superbarata para la zona en la que está ubicada. "Tiene dos mil metros cuadrados de parcela, pero como no baje el precio no hay casa que valga", decía.