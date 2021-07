Àlex Casademunt fallecía a principios de marzo tras sufrir un accidente de tráfico en Mataró

El músico hubiese soplado las velas de su 40 cumpleaños este miércoles 30 de junio

Algunos de sus compañeros de 'Operación Triunfo' le han rendido un sentido homenaje en redes por este día tan especial

Àlex Casademunt perdía la vida el pasado 2 de marzo tras sufrir un aparatoso accidente de coche en Mataró. La trágica muerte del cantante puso de luto al mundo del espectáculo y sumió en el desconsuelo a familiares, amigos, fans del artista y compañeros de ‘Operación Triunfo’, talent show que le dio a conocer al público, que se trasladaban de inmediato a Barcelona tras hacerse pública la noticia para despedirse y arropar a sus seres más queridos en estos difíciles momentos. El chico más rebelde de la academia de música más famosa de la televisión hubiese cumplido 40 años este 30 de junio, y muchos de los que tuvieron la suerte de conocerle han querido rendirle tributo a través de las redes sociales.

“Alex, hoy cumplirías años. Te confieso que me sigue doliendo y me cuesta hablar de ti, a veces pienso que todo es una mala broma y que nos vamos a ver pronto, todos, juntos, como siempre”, compartía Nuria Fergó una foto con el catalán tomada en el casting del programa.

“Hoy te doy las gracias por el tiempo que te disfrutamos, por vivir la vida con intensidad y por tener siempre una sonrisa. Sé que nos ves y estoy segura que donde estés no pararás, porque tú siempre has sido la revolución”, le recordaba con nostalgia. “Hoy te vamos a celebrar con mucho dolor, no te voy a engañar, sigue cuidando de tu familia y de nosotros, te queremos. Demasiado pronto”, escribía aún rota de dolor por su injusta marcha.

Geno también ha demostrado que los participantes de la primera e histórica edición de OT formaron una gran familia que ahora está rota por su ausencia. “Siempre recordaré este día como tu cumpleaños y siempre te sentiré cerca, no habrá ni un solo día que no deje de pensar en ti, amigo, compañero, hermano. Te quiero y querré por siempre”, aseguraba parte de la banda ‘Formula Abierta’ junto a Mireia y Javián, que también enviaba un cariñoso mensaje a Casademunt vía Instagram: “Ya son 40 melones. Lo bueno es que siempre tendrás 39 so culebrilla, te amo”.

Manu Tenorio, Natalia y Naim Thomas colgaban felicitaban a su amigo colgando algunos de los inolvidables momentos que compartieron y le hacían saber que le mantienen en el recuerdo. “Gracias por todos los momentos que me has regalado. Me llenaste el corazón de risas y de amor. Y eso es el mejor regalo que se le puede hacer a cualquier ser humano. Eres luz infinita y muy poderosa”, le homenajeaba también Verónica Romero, que colgaba un vídeo casero junto al que ahora es su ángel de la guarda.

Álex Casademunt será homenajeado en el Wizink a finales de julio

El próximo 24 de julio, en el Wizink Center de Madrid, los compañeros de Àlex se reunirán para rendirle tributo en un concierto cuyos beneficios irán destinados a su hija Bruna. Este show llevará por título ‘Otra oportunidad’, el último single del artista que fue lanzada con la colaboración de su hermano hace apenas unos días. “Será otra oportunidad de sentirle cerca y reencontrarse con él”, anunciaba la productora.

