Con millones de seguidores, habrás visto y oído de todo en las redes. ¿Cuál es el mito o la práctica más rara que has encontrado en el cuidado del cabello o la piel?

Para las mujeres en general es muy importante vernos bien. No significa que tengamos que ser perfectas, sino sentirnos a gusto con nuestra imagen. No se trata de compararnos, sino de resaltar lo mejor de nosotras mismas. A medida que cumplimos años, ese autocuidado se vuelve más importante . El paso del tiempo se nota más y pequeños cambios en nuestras rutinas pueden hacer una gran diferencia.

He intentado hablar de todo esto en el libro, pero creo que la caída y el encrespamiento se llevan la palma. También es común la queja de muchas mujeres: “es que no me crece el cabello”. Invito a todas las lectoras a profundizar en este contenido, ya que está muy bien descrito en el libro.