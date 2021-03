La vida de Britney Spears no ha sido un camino de rosas. La estrella del pop pasó de conocer el éxito a perder el control debido a su agitado ritmo de vida. Hace unas semanas salía publicado un documental de la artista producido por una redactora de ‘The New York Times’ que narraba los numerosos problemas que ha tenido que afrontar, entre ellos la pérdida de su propia custodia por sus problemas mentales o cómo les medios habrían colaborado en el declive de su imparable carrera. El movimiento #FreeBritney, movimiento viral producido en las redes, piden la libertad de la cantante y que su padre deje de tutelarla , incidiendo de la idea de que está lo suficientemente recuperada como para decidir sobre sí misma. Manteniendo un sepulcral silencio sobre este tema y a la espera de que decida la justicia, la intérprete de ‘Toxic’ disfruta cada vez que puede de sus hijos, de los que está muy orgullosa.

La bailarina ha aprovechado esta ocasión para dejar claro que está muy orgullosa de los valores de estos dos adolescentes. “¡Soy extremadamente afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que algo debo haber hecho bien!”, admitía. Además, Britney ha querido explicar que hace tiempo no cuelga nada de contenido con los dos porque así se lo han pedido ellos: “Hace tiempo que no subo fotos de ellos porque están en una edad en la que quieren expresar su propia identidad y lo entiendo perfectamente. Pero me desviví por hacer esta foto chula y ¡por fin me dejan publicarlo!”