El entorno íntimo de Cristina Pardo: padres médicos, varios hermanos y novio marino

En los últimos años, Cristina Pardo ha pasado de cubrir la información sobre el Partido Popular a contar con programa propio, dar las Campanadas y convertirse en uno de los rostros televisivos más habituales para los espectadores. Pero su creciente exposición pública en los últimos años no ha hecho que levante el cerrojo que tiene echado sobre su vida privada , de la que ha hablado en escasas ocasiones: repasamos lo que se sabe sobre el entorno íntimo y familiar de la presentadora .

Sus apariciones, tanto al frente de programas como colaborando en medios, apenas incluyen referencias a su círculo más cercano , salvo alguna contada excepción. Lo mismo ocurre con sus redes sociales: en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 100 mil seguidores, o en Twitter, con unos 490 mil, las referencias a su vida privada no abundan. Casi todo lo que publica se refiere a su vertiente profesional, compartiendo imágenes de su trabajo y junto a entrevistados o colegas de la tele como Pablo Motos, también muy discreto en lo privado . Pero aunque es poco habitual, en alguna entrevista sí ha hablado públicamente de su vida personal y los suyos.

Sus padres y sus hermanos: así es el círculo familiar de Cristina Pardo

Cristina Pardo nació en Pamplona en 1977 . De su infancia ha dicho que "no obedecía", y que se pasó "media adolescencia castigada sin salir" . Un carácter que marcó sus años de estudiante, en los que se limitaba a "estudiar para aprobar". Según ha confesado en alguna ocasión entre risas, sus calificaciones y su actitud traían de cabeza a sus padres. Fue en el hogar familiar donde se despertó su vocación periodística , al escuchar los programas de José María García. Cristina quería dedicarse al periodismo deportivo y con esa intención se matriculó en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Navarra .

De dicho hogar formaban parte sus padres y sus hermanos . Cristina es hija de Javier Pardo , médico ya jubilado de Maella (Zaragoza) y de Teresa Virto , una pediatra de Teruel, por ellos ha estado muy preocupada durante la pandemia. A ambos les hemos visto en su programa, de público y él volvió a aparecer recientemente, cuando el equipo preparó a Cristina una entrevista sorpresa con su padre , autor del libro 'El año de la desgracia'. Visiblemente nerviosa la presentadora confesaba que su padre le escribe continuamente cuando está en directo para que cuide el lenguaje o no sea demasiado incisiva. "Te quiero mucho", decía ella entonces.

Todo lo que se sabe sobre la vida sentimental de Cristina Pardo

De lo que sí ha hablado Cristina es de su pareja actual. En uno de los programas en los que colabora reconocía que es marino. "No marinero", corregía a Pablo Motos el año pasado. Explicaba entonces que, por su profesión, no le resultaba tan raro lo del confinamiento, debido a las misiones en las que se embarca, que se extienden durante meses. Las personas así, aseguraba "tienen cierta ventaja con respecto a los demás, que no estamos acostumbrados".