Martina, Manuela y Lucho son lo más importante de su existencia, su fuente de inspiración y el motor de su vida. Este viernes, con motivo de su 49º cumpleaños, la actriz posaba con sus tres preciados tesoros y les dedicaba unas emotivas palabras. “Mi mejor regalo, me mejor despertar. No quepo en mí de orgullo , que la vida me siga dando momentos como el de hoy y el de la mayoría de días. Me habéis hecho la persona más feliz del mundo esta mañana. Os quiero”, se derretía la icónica Paz Bermejo en ‘Aída’, que adjuntaba una imagen de los pequeños pasándoselo en grande con su madre.

La intérprete se estrenó en la maternidad hace poco más de 14 años con la adopción de Martina. “Yo quería ser madre, tenía 33 años y no tenía pareja. No me apetecía compartir ese momento de maternidad que yo deseaba con alguien que no estaba. Entonces decidí empezar los trámites de adopción. Es la mayor experiencia que he tenido nunca, aunque fue complicado porque fueron dos años de espera en los que tú te reafirmas en tu deseo de su madre”, recordaba en una entrevista lo complicado que fue este proceso y la “conexión brutal” que hubo entre ambas nada más conocerse.