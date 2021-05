Paula Echevarría y David Bustamante, unidos por su hija: "Ella está preparada, el padre y yo no"

De un tiempo a esta parte, parece que David Bustamante y Paula Echevarría quieren dejar a las claras que tienen una relación estupenda a pesar de las circunstancias . Desde que firmaron el divorcio en marzo de 2018, la ya expareja ha ido tomando caminos opuestos. Ella acaba de ser madre junto a Miguel Torres . Él está feliz con la bailarina Yana Olina. Y aunque sus primeros pasos separados no fueron fáciles ("siempre que sientes que fracasas en algo te sientes mal, teníamos a la niña, la clave está en que las cosas se hagan de forma civilizada"), el vínculo que les sigue uniendo ha terminando transformando un matrimonio roto en una relación de amistad.

La prueba de ello está en el último post compartido en el Instagram de la actriz. En él, la protagonista absoluta es una mayorcísima Daniella Bustamante que posa como una influencer para la cámara de su madre. "Mi princesa", le dedica la asturiana. Sin embargo, este cariñoso apelativo que lleva utilizando desde que nació parece que ya no le gusta tanto a su hija. "Ya casi no me deja llamarla así", confiesa entre risas.