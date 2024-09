María Pombo y Juan Antonio Bayona, unidos en lo profesional: "Bienvenido a la familia"

En una charla en el podcast de Laura Escanes, María contó que "todo el mundo necesita evolucionar" y que ella estaba "muy cómoda", pero sabía que tenía que dar un cambio. La influencer explicó entonces que quería centrarse "en algo más" que no fuese solo su etapa como creadora de contenido. "Quiero centrarme más en mi imagen, en mis empresas. Necesito alguien que piense en mi futuro, una estrategia que no sea a corto plazo" , comentó sobre el motivo que le llevó a tomar esa decisión. Pombo también confesó que llegó a tener "un cuadro de ansiedad durante muchos meses" hasta que tomó la decisión.

"Necesito ir un poco preparada. Busco una estrategia. Llega un punto de exposición que tienes que tener a un equipo detrás que te digan que no estás en el salón de tu casa", comentó. "Siempre me dicen lo de que soy muy natural, no puedo perder mi esencia. Pero llega un momento en el que no puedes ser tan natural", explico sobre ese cambio de agencia.