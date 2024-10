Eugenia Osborne, hija del cantante y presentador Bertín Osborne, ha sorprendido recientemente con un cambio de imagen que no ha pasado desapercibido. Conocida por su estilo clásico y su media melena, la creadora de contenido ha decidido despedirse de su característico cabello para lucir un corte mucho más atrevido y moderno: el 'iconic pixie'. Este giro en su imagen no solo ha rejuvenecido su look, sino que también refleja un mensaje de empoderamiento femenino que Osborne abraza más que nunca. Este cambio de look ocurrió justo a pocos días de la boda de su hermana, Ana Crisitna Portillo, mostrando que, además de lo estético, tiene un significado mucho más profundo.