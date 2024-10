"Pisé la pasarela de vuestra mano chicas, pensando en todas a las que se nos recuerda cada día, que no tenemos un cuerpo modélico. Y volé. Por mí y por todas mis compañeras. Y no me importa si lo hice bien o mal, lo disfruté tanto... y eso no me lo quita nadie. Me llevo esta experiencia hasta la tumba, así que gracias cuerpo", ha comenzado diciendo.