El otoño ya está a la vuelta de la esquina, oportunidad que algunos afortunados aguardan para poder viajar o realizar una escapada a algunos lugares especiales o con encanto. Y, entre ellos, se encuentran dos destinos españoles que no pasan desapercibidos para los turistas y que la prestigiosa guía de viajes 'Lonely Planet' ha colado en su lista de favoritos para viajar este año.

El primero ellos y, que también ocupa el puesto número 1 de la lista, no podía ser otro que la majestuosa Sevilla (donde vivien muchas de nuestras celebrities como Jessica Bueno o Eva González). Según recoge 'Lonely Planet' en su web y en sus redes sociales, uno de los puntos clave y que convierten a la capital andaluza en el destino ideal durante este próximo otoño, es por el hecho de que las temperaturas bajan bastante y no son tan extremas como en pleno verano. Con unos 26º C en el ambiente, los visitantes pueden disfrutar del buen tiempo y de los monumentos más emblemáticos de la ciudad con total tranquilidad, paseando en manga corta al lado del Guadalquivir. Lo cierto es que desde el Real Alcázar, a la mítica Plaza de España o la Giralda, hay muchísimo que ver y visitar. Además, tampoco pueden faltar las tapas al aire libre, el flamenco o los paseos en calesa de caballos que permite disfrutar y conocer más de cerca los secretos y entresijos de la ciudad.