Selin sabe que no puede dejarles ni un minuto a solas porque en cualquier momento su plan puede desmoronarse y hará todo lo imposible para evitar que vuelvan a estar juntos. ¿Lo logrará o volverá a enamorarse Serkan de Eda? ¿Recuperará la memoria el empresario? ¿Habrá boda entre Deniz y la florista? ¿Habrá un nuevo incidente que lo cambie todo? Las posibilidades son infinitas y en Divinity queremos saber qué opinan los fans de 'Love is in the air' sobre el futuro de la pareja de moda en Mediaset.