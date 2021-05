Paula Echevarría admite sentir envidia por sus amigos sin hijos: "Dicen que las parejas que no tienen duran más"

La reivindicación de Paula Echevarría sobre lo que implica conciliar

Tanto antes como ahora, que tendrá que volver a subirse a la rueda de los rodajes en cuanto pase un tiempo prudencial, Paula Echevarría se ha enfrentado al mismo dilema: “No puedo decir que no trabajo a partir de las 17:00 horas”. Desde que tuvo a su hija Daniella, empalmó “una serie con otra, trabajaba de media 12-14 horas (...) No tenía un horario fijo nunca. Era un caos” .

El contraste con los amigos de la actriz que decidieron no tener hijos

Este acto de renuncia constante hizo que, aunque la pandemia haya favorecido que ahora pueda disfrutar de más tiempo de calidad con su familia, haya llegado a envidiar a algunos de sus amigos, concretamente a los que no tienen hijos. “Viven como Dios, se pasan la vida que si voy a una bodega a una cata, a un viaje a no sé dónde; solo tienen que pensar en su curro y en ellos, sin más preocupaciones. Yo intento quedar a comer con amigas y ‘es que no puedo porque el martes tengo que llevar a Dani a clases particulares y no sé qué”.