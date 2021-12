Pero lo cierto es que las infalibles, las que están de moda como nunca, y las que querrás llevar a todas horas son las de tipo militar, y no te faltarán razones. Son cómodas a más no poder, ideales para el frío y la lluvia, y quedan bien con todo tipo de looks, incluso con los que hace unos años no éramos capaces de imaginar. ¿Qué más les podemos pedir? Y si te faltan ideas para combinarlas, aquí tienes estos looks con botas militares que te servirán de inspiración.