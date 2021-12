Para la noche, elige un modelo de corte tubo y apuesta por un calzado que te sume varios centímetros. Para las fiestas, será suficiente con elegir un modelo en tejido de punto con mezcla de lúrex o con un patrón especial. Estos son los 7 estilos de vestidos de punto que no podrás dejar pasar este otoño-invierno 2021/2022 .

El cashmere es una auténtica inversión y si apuestas por un vestido de este tejido tienes el éxito asegurado. Estos modelos en color blanco de Zara y Massimo Dutti no serán sólo las prendas más calentitas de tu armario , seguramente también las más cómodas y versátiles . Llevarlos solos es una opción, la otra es combinarlos a modo de jersey oversize con pantalones y leggins.

Estos modelos de vestidos con cuello polo están pensados para un look casual con mucho estilo. Perfectos para esos días en que te levantas con prisa y no puedes parar a pensar qué te pones porque con unas botas completas el look en un segundo. Estos modelos de H & M y Massimo Dutti tienen un corte despegado del cuerpo que favorece y estiliza a mujeres con volumen en la cintura o en la cadera.