Entre las afortunadas estaban, como no podía ser de otra manera, sus hermanas: Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, hijas de Bertín Osborne , que sí asistió al convite pero no a la ceremonia religiosa. Este 2 de octubre, para ellas, es también un día muy especial. Hace justo tres años, la pequeña de las hijas de Bertín pasaba por el altar y no ha dudado en compartir fotos inéditas de su gran día. ¡Te contamos todos los detalles!

Es por ello que, antes de hacer el paseíllo más importante de su vida, la joven recordaba a su madre en redes sociales, a la que tuvo muy presente de principio a fin. "Hoy me toca a mí, mamá. Cuánto desearía que fueras tú la que me estuviera vistiendo, cuánto desearía ver tu cara a mi lado en el altar… Pero, tal y como me prometiste, aunque no te sea posible estar físicamente, aquí estarás agarrando mi mano desde el cielo, y así lo sentiré yo. Siempre conmigo", escribió.