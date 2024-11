Javier Ungria recibe el alta tras ser operado de una hernia: "Todo bien"

Muy sonriente y haciendo gala de su sentido del humor ha desvelado el problema de salud por el que ha pasado por quirófano. "Durante los últimos nueve meses he estado manteniendo una relación con idas y venidas. Un tema delicado y ha llegado el momento de decir adiós. Adiós a mi hernia. Ya no podía más", ha comenzado diciendo desde la cama del hospital.

Después de varios meses arrastrando molestias propias de este tipo de dolencias, el empresario se ha visto obligado a someterse a una cirugía para eliminar la hernia. Según ha indicado, antes de ir a 'Supervivientes' ya sufría este problema de salud, pero prefirió no hacerlo público para que su concurso no se viera afectado por este motivo. "Cuando fui a 'Supervivientes me llevé dos objetos personales: la toalla y la hernia. La hernia la llevé en secreto porque no quería que fuera excusa de nada", ha dicho el exmarido de Elena Tablada, que ya ha sido dado de alta.