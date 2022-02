El hijo de Camilo Sesto sale del hospital tras dos meses ingresado

Esta alta médica ha producido una gran alegría y tranquilidad a su entorno, sobre todo a Lourdes Ornelas, su madre. La mexicana no se ha movido del pie de su cama en todo este tiempo y le ha dado fuerzas incluso cuando su hijo no parecía escucharle. Afortunadamente no ha estado sola en esta travesía y ha contado con el apoyo de María, la novia de Camilo, con la que se alternaba mañana y tarde para estar junto a él debido a la estricta normativa de esta área del hospital.