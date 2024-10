Con el auge del clean look se le ha dado mucho protagonismo a la piel y la cota de popularidad de productos como el colorete ha subido como la espuma. Las marcas de belleza no son ajenas a esto y han centrado gran parte de sus lanzamientos anuales en crear blushes innovadores que satisfagan el ansia de novedades de las consumidoras. Algunas firmas como 'Milk' se han centrado en crear un producto que llame la atención por su envase, obteniendo una efímera viralidad en redes que duró apenas semanas. Otras, han querido ir más allá y han apostado por productos con cualidades llamativas. En este sentido, Yves Saint Laurente Beauté -la división de belleza de la conocida firma de Alta Costura- presentaba su 'Make Me Blush', un producto de mejillas que decían funcionaba en todo tipo de pieles, pero según han comprobado algunas usuarias esto no termina de ser cierto y la firma ha recibido serias acusaciones de racismo.