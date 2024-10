El truco de Amaia Montero para darle amplitud a su buhardilla: versátil, económico y elegante

Los integrantes de 'La Oreja de Van Gogh' están de máxima actualidad después de que hayan anunciado que Leire Martínez deja el grupo tras 17 años al frente. Una noticia que ha calado muy hondo en los fans y que también ha terminado salpicando a Amaia Montero, ex vocalista de la banda, y que también se ha visto obligada a pronunciarse al respecto. Sobre todo, ante los crecientes rumores que apuntaban a que podría volver a la formación. Algo, que se ha visto obligada a desmentir: "Este tema no tiene nada que ver conmigo. No digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero", se sinceraba en 'TardeAR'.