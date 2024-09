Laura Escanes se sincera sobre su relación con Risto Mejide: "Le quiero mucho, es parte de mi familia"

Laura Escanes ha confesado que Risto Mejide será siempre parte de su familia

La influencer considera que no es necesario mantener una buena relación con sus exparejas

Laura Escanes se sincera sobre su divorcio con Risto Mejide: "Lo viví como un fracaso"

En un evento que tuvo lugar anoche en Madrid, Laura Escanes se abrió acerca de varios temas que últimamente le rodean. Si en su aparición en el Suavefest hablaba abiertamente de su polémica con Álvaro de Luna, en este último encuentro con los medios ha confesado que estaba más tímida a la hora de hablar de su vida privada. "Hoy estoy más modosita que el otro día, pero cuando se habla desde el corazón, muchas veces es verdad que se dice lo que se siente, tampoco podemos... no pasa nada", ha dicho Laura en la fiesta que ha organizado Chiara Ferragni para celebrar su llegada a la capital española.

También ha hablado sobre su relación pasada con Risto Mejide, con quien estuvo casada siete años y tiene una hija en común. Durante la entrevista, Laura ha contado cómo es su relación actual con el presentador, la cuál siempre ha destacado la importancia de mantener una buena relación por el bienestar de su hija Roma. Y aunque ya no son "mejores amigos", ha asegurado que siempre será parte de su familia.

Laura Escanes habla del respeto que le tiene a Risto Mejide

Cuando Europa Press le ha preguntado a Laura Escanes por su relación con Álvaro de Luna, la creadora de contenido ha dejado claro que no mantiene ningún tipo de contacto con él y que tampoco es necesario porque "no hay que ser amigos de los ex". Sin embargo, aclara que todo depende de la situación, ya que en el caso de Risto ha asegurado que siempre le tendrá un respeto y cariño especial. "A él siempre respeto infinito y, evidentemente, le quiero mucho. Es parte de mi familia, de otra manera, pero lo es, y eso va a ser así toda la vida", ha asegurado.

Por esta misma razón, a la pregunta sobre la ruptura del presentador con Natalia Alamarcha no ha querido opinar, pero sí que ha aclarado que sabe que cualquier decisión que tome Risto en su vida personal va a priorizar a su hija: "Yo creo que en ese sentido yo poco tengo que decir, pero... él es suficientemente mayor y la prioridad es su hija, entonces eso no me hace sufrir en ningún momento la verdad".

Laura Escanes aclara si Álvaro de Luna fue vetado en el Suavefest

Estos últimos días han sido varios los rumores sobre si la anfitriona del Suavefest y amiga de Laura Escanes, María Pombo, había vetado a Álvaro de Luna de su festival. "No me consta que María Pombo vetara a Álvaro de Luna", ha dicho la catalana para aclarar que ella no ha mantenido dicha conversación con la menor de las Pombo. Sin embargo, admite que al ser las dos muy amigas, es lógico que no invitara al artista por no crear un momento de incomodidad: "Supongo que a ella ni se le habría pasado por la cabeza que [él] fuera un artista del Suavefest".