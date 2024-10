Revistas del corazón: Bertín Osborne y Paula Badosa protagonizan las portadas de esta semana

La revista Diez Minutos publica este miércoles en su portada la decisión que ha tomado Bertín Osborne respecto al hijo de Gabriela Guillén. El empresario ha decidido protegerle y ha declarado el motivo. "¿Para qué hacerme la prueba si ya lo he reconocido? No quiero que el día de mañana le digan que no se fiaban de su madre", ha explicado el artista.