Candela Márquez, con un vestido rojo carmín para su posado con Alejandro Sanz en los Grammy Latinos 2024

No hace ni un mes que saltaron los rumores. Al principio se comentaba que Alejandro Sanz tenía una nueva ilusión con la que había acudido a un partido del Inter de Miami, el equipo de David Beckham. A los pocos días las evidencias rulaban por las redes sociales de los protagonistas y parecía que la cosa era algo más seria, una foto con dos manos entrelazadas y una frase "Así es como se agarra el amor", escribía él, "No hay camino más bello si no es agarrada de tu mano", contestaba ella.